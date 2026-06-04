Смолов заявил, что не хочет возвращаться в футбол из-за снижения уровня игры

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Бывший нападающий сборной России Федор Смолов заявил, что принял решение не возвращаться в профессиональный футбол из-за снижения уровня игры. Об этом он рассказал в шоу "Интересный подкаст".

Спортсмен признался, что тот футбол, в который играют сейчас, не нравится ему с точки зрения содержания. По словам экс-нападающего, в настоящее время футболисты "мало думают" на поле. Он назвал нынешний стиль игры "бездумной беготней" и указал на снижение мастерства игроков.

"Мне как футболисту, с моим набором качеств, сложнее себя проявить. Сейчас на первый план выходят борьба, единоборства, какие-то бездумные совсем, очень много странных решений. Было совершенно по-другому", – отметил Смолов.

Футболист также указал, что ресурс его организма не бесконечен, поэтому он может проявлять себя на должном уровне лишь на определенное время.

"Даже находясь в стартовом составе, я могу 60 минут быть эффективен", – добавил Смолов.

Спортсмен летом прошлого года ушел из "Краснодара". После этого 36-летний Смолов стал свободным агентом. Однако о завершении профессиональной карьеры он не сообщал.

Ранее стало известно, что хорватский футболист, полузащитник итальянского "Милана" Лука Модрич намерен завершить свою карьеру после чемпионата мира 2026 года. Контракт Модрича с итальянским клубом истекает 30 июня 2026 года.

Футболист в этом сезоне выходил на поле в составе "Милана" 37 раз. На его счету – 2 гола, также он 3 раза ассистировал партнерам. Ближайшие дни хорватский спортсмен проведет вместе с национальной командой, которая готовится к мундиалю.

