Собянин сообщил о росте фонда зарплат в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Фонды зарплат в Москве увечились на 14%. Об этом Сергей Собянин заявил в эфире "РБК ТВ" на полях ПМЭФ.

По его словам, в большинстве регионов России существуют проблемы с кадрами. Особенно это касается индустриальных субъектов, "в Москве это особо видно". Мэр добавил, что дефицит кадров в городе в прошлом году составлял около полумиллиона человек, в этом – порядка 400 тысяч.

"И косвенно мы видим по росту зарплат. Он все равно не останавливается. Я уже не говорю про статистику, это отдельная история, но даже по росту подоходного налога мы видим в районе 14%. И фонды зарплат выросли за это время на 14%, при инфляции, а то и меньше за первый квартал", – сказал он.

Градоначальник заметил, что дефицит давит на труд и расходы. Для решения вопроса нужно повысить производительность труда. По его мнению, у компаний больше стимулов повысить этот показатель, если растет расход на персонал и оказывается давление на фонд оплаты труда.

Структура занятости, обратил внимание Собянин, претерпевает изменения вместе с коррекцией структуры экономики. Речь идет о развитии маркетплейсов и онлайн-торговли в целом. В этой области в Москве сейчас работают 1,7 миллиона человек. Мэр выразил уверенность, что эта "структура будет разворачиваться в сторону высокотехнологичных отраслей".

"И вот эти ресурсы, которые все равно будут освобождаться оттуда, будут переходить в другие отрасли", – заключил он.

Также в интервью Собянин затронул тему бюджета города. Столица по итогам первого квартала не получила те доходы, которые планировались. Мэр пообещал, что все обязательства будут выполнены до конца 2026 года. Для изменения ситуации власти приняли определенные меры.