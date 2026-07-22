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22 июля, 08:51

Происшествия

Пострадавшего в Таджикистане российского альпиниста транспортируют 24 июля

Фото: 123RF.соm/yunafoto

Российского альпиниста, пострадавшего при восхождении на Памир в Таджикистане, а также четырех человек из его группы транспортируют на вертолете 24 июля. Об этом сообщили в комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне республики.

Там уточнили, что сейчас участники похода остаются на туристической базе на поляне Москвина на высоте 4 200–4 300 метров. Пострадавший находится в стабильном состоянии, за ним наблюдают специалисты. Для обеспечения безопасности и транспортировки альпинистов с руководителем группы провели необходимую координацию.

Инцидент произошел 19 июля в районе перевала Турамыс на высоте более 5 тысяч метров. 22-летний российский альпинист Игорь Байер упал с высоты и получил черепно-мозговую травму.

Остальные участники группы не пострадали. Эвакуационный вертолет ранее не мог вылететь за ними из-за неблагоприятных погодных условий.

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