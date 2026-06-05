Собянин заявил, что бюджет Москвы полностью выполнит все свои обязательства

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Столичный бюджет полностью выполнит все свои обязательства до конца 2026 года. Об этом заявил Сергей Собянин в эфире "РБК ТВ".

Градоначальник объяснил, что город не получил те доходы, которые планировалось получить по итогам первого квартала года. Поэтому власти приняли ряд мер для стабилизации бюджета и для оптимизации расходов.

"Сейчас видим, что ситуация начала потихоньку управляться. Так что она на конец года, я уверен, не будет критическая. И все свои обязательства бюджет выполнит", – указал мэр.

В это же время Москва с точки зрения бюджетной стабильности и экономической устойчивости занимает одно из первых мест в соответствующем рейтинге мировых городов, подчеркнул Собянин.

Ранее Москва оптимизировала расходы с сохранением всех социальных обязательств. По итогам первых 2 месяцев года рост доходов составил 2%, что ниже 6,5%, которые были запланированы при формировании бюджета на год. Поэтому было решено сократить на 15% количество государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Москвы, а также управленческих работников подведомственных учреждений.

