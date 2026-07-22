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22 июля, 13:36

Политика

ВС РФ заняли два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) взяли под контроль населенные пункты Благодатное Запорожской области и Артельное Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и заняли село Благодатное. В это же время группировка "Север" в результате активных действий установила контроль над селом Артельным.

Ранее российские военнослужащие из группировки войск "Север" отбили у ВСУ населенный пункт Волоховское в Харьковской области. Незадолго до этого подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Вольное в Днепропетровской области.

При этом подразделения группировки войск "Запад" из района Красного Лимана смогли добраться до окрестностей Славянска и начали заходить в город. Основные усилия российских войск направлены на сковывание движения противника, затягивание его штурмовых подразделений и минирование дорог.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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