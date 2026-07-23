Гроза и кратковременный дождь ожидаются в Москве 23 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве в четверг, 23 июля, составит от 21 до 23 градусов, сообщил Гидрометцентр России.

Ожидаются переменная облачность и кратковременный дождь, местами гроза. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 18 до 23 градусов.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть юго-западный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. При грозе его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 743 миллиметра ртутного столба.

В конце рабочей недели на столицу обрушатся интенсивные дожди. В частности, в пятницу и субботу, 24–25 июля, ожидаются сильные осадки, которые спровоцируют падение температуры до 18–20 градусов.

При этом жара так и не установится в городе до конца недели. Дневные значения будут варьироваться около 22–24 градусов, а ночные – на уровне 15.