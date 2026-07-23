В результате атаки ВСУ на Воронежскую область есть пострадавшие и серьезные разрушения

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о пострадавших и серьезных разрушениях в результате ночной атаки украинских дронов на регион. Об этом чиновник написал в мессенджере MAX.

По его словам, силы противовоздушной обороны на протяжении всей ночи вели отражение удара, направленного на гражданские объекты.

Глава региона уточнил, что подробная информация о случившемся будет обнародована после завершения работы экстренных служб.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что украинские БПЛА атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе. Он призвал жителей сохранять спокойствие и отметил, что в настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.