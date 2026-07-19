Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Вольное в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Освободить населенный пункт удалось благодаря решительным действиям подразделения группировки войск "Восток". В ведомстве отметили, что военные продолжили продвижение в глубину обороны противника.

Российские войска также нанесли удары по объектам топливной и транспортной инфраструктуры, которые используют в своих интересах Вооруженные силы Украины. Помимо этого, были атакованы места сборки и хранения беспилотников, логистические центры и пункты дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 149 районах.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что Вооруженные Силы (ВС) РФ взяли под контроль населенный пункт Ленина. Также завершается освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого.

По словам Герасимова, российские бойцы продолжают освобождение территории Донбасса и Новороссии. Наступление войск Объединенной группировки ведется на всех направлениях. В частности, группировка войск "Запад" наступает на широком фронте в своей полосе ответственности, взаимодействуя с группировками "Южная" и "Центр".

