В Москве самодельная петарда взорвалась в руках у мужчины

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Самодельное пиротехническое устройство сдетонировало в руках у мужчины на востоке столицы. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел на улице Никитинской. В оперативных службах агентству рассказали, что взорвалась петарда.

Пострадавший госпитализирован. Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.

Ранее в Льговском районе Курской области 77-летняя местная жительница получила тяжелые ранения из-за взрыва боеприпаса. По словам главы региона Александра Хинштейна, женщина обнаружила снаряд в поле и подняла его, после чего устройство сдетонировало прямо у нее в руках.

В результате происшествия пострадавшая лишилась пальцев на левой руке и получила множественные рваные раны. Медики оказали ей первую помощь на месте, после чего экстренно транспортировали в Курск для дальнейшего лечения.

