19 июля, 16:41Происшествия
В Москве самодельная петарда взорвалась в руках у мужчины
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Самодельное пиротехническое устройство сдетонировало в руках у мужчины на востоке столицы. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Инцидент произошел на улице Никитинской. В оперативных службах агентству рассказали, что взорвалась петарда.
Пострадавший госпитализирован. Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.
Ранее в Льговском районе Курской области 77-летняя местная жительница получила тяжелые ранения из-за взрыва боеприпаса. По словам главы региона Александра Хинштейна, женщина обнаружила снаряд в поле и подняла его, после чего устройство сдетонировало прямо у нее в руках.
В результате происшествия пострадавшая лишилась пальцев на левой руке и получила множественные рваные раны. Медики оказали ей первую помощь на месте, после чего экстренно транспортировали в Курск для дальнейшего лечения.