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15 июля, 14:46

Происшествия

Подросток в Москве пострадал от взрыва страйкбольной гранаты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Подросток пострадал после взрыва страйкбольной гранаты на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД РФ.

Инцидент произошел возле подъезда дома 18 на Коломенской набережной. По предварительным данным, ребенок играл с гранатой, но в какой-то момент она сдетонировала. Пострадавшему оказывают помощь медики.

Ранее школьница из города Миллерово Ростовской области пострадала после взрыва предмета, визуально похожего на страйкбольную гранату. Девочка 2008 года рождения получила незначительные ожоги рук.

Пострадавшей оказали медицинскую помощь. На место ЧП выехала оперативно-следственная группа. Точные обстоятельства инцидента установят правоохранители.

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