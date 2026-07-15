В Дагестане ребенок умер после падения с кухонной тумбы

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В Кумторкалинском районе Дагестана девочка скончалась от травм, полученных при падении с кухонной тумбы. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по республике.

Трагедия произошла 13 июля в одном из частных домов. По данным следствия, девочка 2022 года рождения находилась на кухне, когда упала с тумбы и получила травмы, несовместимые с жизнью.

"Ребенок был доставлен родителями в медицинское учреждение, где врачи констатировали ее смерть", – отметили в СК.

В связи со случившимся возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи назначили необходимые судебные экспертизы, допрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее трехлетний воспитанник частного детского сада в Узбекистане погиб после того, как его забыли в автомобиле. ЧП произошло в Камашинском районе Кашкадарьинской области. По факту случившегося возбудили уголовное дело.