Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июля, 18:01

Происшествия

В Дагестане ребенок умер после падения с кухонной тумбы

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Кумторкалинском районе Дагестана девочка скончалась от травм, полученных при падении с кухонной тумбы. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по республике.

Трагедия произошла 13 июля в одном из частных домов. По данным следствия, девочка 2022 года рождения находилась на кухне, когда упала с тумбы и получила травмы, несовместимые с жизнью.

"Ребенок был доставлен родителями в медицинское учреждение, где врачи констатировали ее смерть", – отметили в СК.

В связи со случившимся возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи назначили необходимые судебные экспертизы, допрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее трехлетний воспитанник частного детского сада в Узбекистане погиб после того, как его забыли в автомобиле. ЧП произошло в Камашинском районе Кашкадарьинской области. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Читайте также


происшествиярегионы

В чем причина популярности дофаминовой эстетики?

Эксперты связывают тенденцию с усталостью от минимализма

Читать
закрыть

Нужны ли памятки по оказанию доврачебной помощи в школах?

Эксперты призывают назначать в каждом классе "санинструктора" с мини-аптечкой

Это нужно для оказания помощи при небольших травмах

Читать
закрыть

Как в России планируют улучшить качество рациона граждан?

Составлять рацион для граждан планируют на основе биохимии и нутригенетики

Методы помогают изучить гены и особенности метаболизма для правильной корректировки меню

Читать
закрыть

Почему не стоит увольняться вслед за начальником?

Эксперты уверены: могут возникнуть сложности с последующим трудоустройством

Читать
закрыть

Может ли лень быть полезной?

Подобное состояние, длящееся более 2 недель, может сигнализировать о начале депрессии

У лени могут быть и плюсы, если относиться к ней как к сигналу тела, а не как к врагу

Читать
закрыть

Как геймерство влияет на мозг пожилых?

На платформе можно будет найти мини-игры на развитие памяти и внимания

Читать
закрыть

Почему россияне стали заменять прием психолога походами в храм?

По данным журналистов, расценки священнослужителей значительно ниже стоимости психологов

Читать
закрыть

Введут ли США жесткие санкции против РФ?

Трамп: решение о возможном введении новых санкций против РФ будет принято в ближайшее время

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика