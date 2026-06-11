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11 июня, 09:55

Происшествия

Трехлетний ребенок погиб в Узбекистане после того, как его забыли в машине у детсада

Фото: 123RF.com/aprior

Трехлетний воспитанник частного детского сада в Узбекистане погиб после того, как его забыли в автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба министерства дошкольного и школьного образования республики.

ЧП произошло в Камашинском районе Кашкадарьинской области. Одного из детей, посещавших детсад оставили в авто. Из-за халатности и невнимательности сотрудников учреждения ребенок умер.

В ведомстве отметили, что ранее руководство и сотрудники образовательного учреждения постоянно предупреждались соответствующими организациями о строгом соблюдении правил и требований перевозки детей в автотранспортных средствах. По факту гибели ребенка возбудили уголовное дело. Кроме того, был расторгнут договор с владельцем детсада.

Ранее 6-летний мальчик погиб в Таиланде после нападения длиннохвостой макаки. Обезьяна принадлежала дедушке мальчика и была привязана на улице рядом с магазином. В какой-то момент ребенок проходил мимо и животное на него накинулось. Он получил травмы груди и ноги.

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