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11 июня, 10:48

Общество

Столичные школьники начали сдачу ЕГЭ по физике и обществознанию

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по физике и обществознанию начался в Москве. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент образования и науки.

Всего в итоговой аттестации принимают участие около 41 тысячи человек, включая свыше 39 тысяч выпускников текущего года. Физику сдают почти 14 тысяч человек, из которых 13 тысяч – нынешние выпускники.

"Это на 5% больше, чем в 2025-м", – указали в пресс-службе департамента.

Кроме того, свыше 27 тысяч человек сдают экзамен по обществознанию, среди которых свыше 26 тысяч 11-классников 2026 года.

Всего для проведения ЕГЭ по физике и обществознанию в столице организовали 242 пункта.

Экзамен по физике разделен на две части: в первой предстоит кратко ответить на 20 заданий, а во второй дать развернутый ответ на еще 6 задач. На выполнение работы дается 3 часа 55 минут. Ученики 11-х классов могут воспользоваться непрограммируемым калькулятором и линейкой.

ЕГЭ по обществознанию также разделен на две части, всего выпускникам нужно ответить на 25 заданий. На сдачу экзамена дается 3 часа 30 минут.

Результаты работ станут известны не позднее 24 июня. Участники ЕГЭ смогут узнать их в личном кабинете на портале mos.ru или в своей школе. Следующие экзамены пройдут 15 июня. Школьники сдадут ЕГЭ по биологии, географии и письменную часть экзамена по иностранным языкам.

Всего на ЕГЭ в текущем году зарегистрировано свыше 93 тысяч человек, включая 73 тысяч выпускников этого года. Ранее завершились экзамены по русскому языку, математике, литературе, истории и химии.

До этого в Рособрнадзоре заявляли, что ЕГЭ состоится в 2027 году в обязательном порядке. В ведомстве уточняли, что никаких серьезных изменений не планируется.

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