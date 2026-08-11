Режим ЧС введен в Хабаровске из-за паводка на Амуре

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Режим чрезвычайной ситуации введен в Хабаровске в связи с паводком на Амуре. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Кравчук, сообщили в администрации.

Причиной стал неблагоприятный прогноз гидрологов: уровень воды в реке может подняться к концу августа до 6 метров. Сейчас отметка уже достигла 4,75 метра. Частично подтоплены дачные участки на левом берегу. Обращений жителей о подтоплении домовладений не поступало.

Документ закрепляет комплекс мер: постоянный контроль за состоянием Амура, оценку возможных социально-экономических последствий, проведение защитных мероприятий и прочие работы. Силы и средства городского звена находятся в состоянии готовности.

Администрация Хабаровска призывает местных жителей быть внимательными, следить за официальными сообщениями и соблюдать рекомендации по безопасности.

В конце июля в Тюмени и Тюменском округе также объявили режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за паводка.

Уровень воды в реке Туре 28 июля достиг 877 сантиметров и продолжал расти. Летний паводок стал следствием обильных дождей, только в июне в Тюмени выпало 2,5 месячных нормы осадков. При этом сильные дожди прошли и в других регионах в бассейне реки Туры.