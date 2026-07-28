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28 июля, 09:57

Происшествия

В Тюмени и Тюменском округе введен режим ЧС из-за рекордного летнего паводка

Фото: МАХ/"Александр Моор"

В Тюмени и Тюменском округе с 12:00 28 июля будет введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за паводка. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем канале в мессенджере MAX.

По его словам, уровень воды в реке Туре утром во вторник, 28 июля, достиг 877 сантиметров и продолжает расти. Летний паводок стал следствием обильных дождей – только в июне в Тюмени выпало 2,5 месячных нормы осадков, при этом сильные дожди прошли и в других регионах в бассейне реки Туры.

"Это вызвало большое, я бы сказал, рекордное летнее наводнение, которого никогда мы не наблюдали. Вода вышла на пойму реки, а также зашла в населенные пункты", – заявил Моор.

Губернатор отметил, что ранее в муниципалитетах действовал режим повышенной готовности, однако из-за осложнения ситуации потребовалось введение режима ЧС регионального уровня.

В постановлении указаны конкретные населенные пункты и адреса, которые попали в зону чрезвычайной ситуации. Жители, проживающие по этим адресам, имеют право на единовременную материальную помощь в размере 15 675 рублей. Если из-за подъема воды будут подтоплены дополнительные территории, соответствующие адреса будут оперативно включать в постановление.

После отступления паводка муниципальные комиссии обследуют жилые помещения. Если личное имущество жителей будет полностью или частично утрачено, они смогут получить дополнительную материальную поддержку. При полной утрате имущества выплата составит 156 тысяч рублей, при частичной – 78 тысяч рублей.

Условия и порядок получения помощи, а также актуальную информацию о паводке можно узнать в чат-боте "Паводок.Инфо" в MAX, на портале органов государственной власти или по телефону горячей линии 122.

"Мы продолжаем принимать все необходимые меры для защиты наших населенных пунктов от паводка", – подытожил губернатор.

Причиной введения режима повышенной готовности в Тюменском районе стали затяжные дожди, которые привели к переувлажнению почвы. Вода начала активно затапливать населенные пункты, особенно в поймах рек.

Аналогичная ситуация до этого наблюдалась в Оренбургской области, где из-за разлива рек пострадали 188 домов и 361 приусадебный участок в пяти районах. В целях безопасности из зоны бедствия эвакуировано 93 человека, в том числе 12 детей.

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