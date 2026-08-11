Ограничения на полеты сняты во всех московских аэропортах

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Ограничения на прием и отправку самолетов отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В данный момент аэропорты возвращаются к штатному режиму работы и восстанавливают график полетов.

Временные ограничения вводились в указанных аэропортах в ночь на 11 августа на фоне попытки атаки БПЛА на Москву. Все три авиагавани принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами.

С полуночи 11 августа на подлете к Москве было уничтожено 13 вражеских дронов. На местах падения обломков беспилотников работают оперативные службы.