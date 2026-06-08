В Рособрнадзоре назвали троллингом пронос на ЕГЭ шоколадки весом 5 кг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пронос на экзамен шоколада весом 5 килограммов является троллингом со стороны выпускников. Об этом заявил глава отдела информационного сопровождения Рособрнадзора Александр Стрига в беседе с изданием "Подъем".

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором одна из выпускниц проносит огромную шоколадную плитку весом 5 килограммов на пункт проведения ЕГЭ. В ролике утверждалось, что девушка спокойно прошла через рамку. При этом на следующий экзамен по математике подросток планировала взять с собой шоколад весом 2,5 килограмма и пятилитровую бутылку воды.

Стрига отметил, что на своей практике не припомнит подобных случаев. Он посетовал, что после такого троллинга молодые люди начнут и дальше подшучивать над организаторами и приносить еще больше продуктов. В это же время ограничений по весу продуктов для перекуса на ЕГЭ нет.

"Но это все на усмотрение организаторов в аудиториях – они окончательно принимают решение. В каждой аудитории остается место для хранения личных вещей. Если выпускник пришел на экзамен с чем-то, что нельзя проносить в аудиторию, ему предложат это оставить в специально отведенном месте", – добавил представитель Рособрнадзора.

Он предположил, что огромная шоколадка или баклажка воды могут мешать на столе писать экзамен, поэтому подростка могут попросить оставить продукты в специальном месте и при необходимости подойти и взять свою еду.

Ранее Рособрнадзор ответил на жалобы школьников, которые указали на ошибки в заданиях ЕГЭ по русскому языку и литературе. В частности, школьники обратили внимание на некорректную формулировку задания по литературе. Теперь ФИПИ проверяют результаты выполнения задания детьми. Кроме того, стало известно об отработке опечатки в слове "позвала" в задании по русскому языку.

