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08 июня, 08:53

Общество

ЕГЭ по математике начался в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные выпускники 8 июня приступили к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Ученики могут сдавать базовый или профильный экзамен, необходимый для поступления в некоторые вузы. Всего в нем принимают участие порядка 78 тысяч горожан. Из них более 71 тысячи являются выпускниками этого года.

Как рассказали в пресс-службе столичного департамента образования и науки, в этом году профильную математику выбрали около 49 тысяч человек, включая 43 тысячи выпускников 2026-го. Это на 6% больше, чем в 2025-м. Базовый экзамен сдают более 29 тысяч человек, в том числе 28 тысяч выпускников текущего года.

Профильный экзамен необходим поступающим на инженерные или технические специальности, экономические и социологические направления, менеджмент. Он длится 3 часа 55 минут. Максимальное число баллов, которое можно получить, – 100. Работа включает две части – 12 заданий с кратким ответом и 7 – с развернутым.

Базовый экзамен длится ровно 3 часа и оценивается по 5-балльной шкале. Он включает 21 задачу с кратким ответом.

Работу напишут в 405 пунктах. Результаты придут не позднее 21 июня. Узнать их можно в школе или в личном кабинете на портале mos.ru.

ЕГЭ начали сдавать в России 1 июня. В этом году 11-классники могут выбрать для тестирования разные предметы. Обязательными остались русский язык и математика.

Бланки ЕГЭ с нечитаемым почерком будут дополнительно проверять специалисты

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