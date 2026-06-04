В Рособрнадзоре заявили, что первые дни ЕГЭ прошли штатно

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Первые дни основного периода единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2026 года прошли в штатном режиме. Об этом рассказал ТАСС глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, пока что поступило только одно обращение от участника ЕГЭ из Амурской области, который счел нарушением обработку его дополнительного бланка на экзамене.

"И в момент мы зафиксировали эту ситуацию и отрабатываем вместе с регионом, чтобы его права были соблюдены", – добавил Музаев.

Руководитель Рособрнадзора также рассказал, что лично открыл старт экзаменационной кампании на Дальнем Востоке, приняв участие в линейке в одном из пунктов проведения ЕГЭ.

Ранее стало известно, что четыре человека были удалены из аудиторий в первый день проведения ЕГЭ. Один во время экзамена пользовался средствами связи, а еще троих выгнали за использование шпаргалок.

В Кабардино-Балкарии ученик смог отстоять результат ЕГЭ по физике, который аннулировали за якобы использование шпаргалки. Согласно материалам дела, в ходе экзамена никаких замечаний ему не делали, кроме того, его не удаляли из аудитории.

ЕГЭ начали сдавать в России 1 июня. В этом году 11-классники, как всегда, могут выбрать для тестирования разные предметы. Обязательными остались русский язык и математика.