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20 июля, 10:16

Экономика

Индекс Мосбиржи опустился ниже 1 900 пунктов впервые с октября 2022 года

Фото: depositphotos/ridofranz

Индекс Мосбиржи в ходе утренней торговой сессии понедельника, 20 июля, опустился ниже 1 900 пунктов. Последний раз такое значение фиксировалось в октябре 2022 года, следует из данных торговой площадки.

К 09:41 по московскому времени рублевый индекс с дополнительным кодом iMOEX2 снизился на 3,01% относительно предыдущего закрытия, до 1 899,48 пункта.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предположил, что курс рубля достигнет 80–85 рублей за доллар к концу года. Такой прогноз связан с изменениями на мировых рынках и в ситуации на Ближнем Востоке, а также с продвижением в урегулировании украинского конфликта.

По словам эксперта, Банк России и Минфин могут контролировать волатильность рубля через валютные интервенции. Таким образом, курс в 80–85 рублей позволит балансировать интересы всех заинтересованных сторон.

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