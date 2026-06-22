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Новости

22 июня, 11:21

Экономика

Внебиржевой курс доллара поднялся выше 74 рублей впервые с 4 июня

Фото: depositphotos/valphoto

Внебиржевой курс доллара поднялся выше 74 рублей впервые с 4 июня. Это следует из данных торгов.

Согласно информации на 11:02 по московскому времени, американская валюта выросла в цене на 83 копейки и составила 74,15 рубля.

После приостановки торгов на Мосбирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10:00 до 19:00. В этот период возможен расчет курса доллара через его курс к юаню и юаня к рублю.

С начала апреля рубль укрепился к доллару на 12%, показав лучшую динамику среди мировых валют. Курс опустился до минимума с февраля 2023 года. Такую динамику журналисты связывали с высокими ценами на энергоносители на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Российская валюта укрепляется второй год подряд, несмотря на прогнозы экономистов. По мнению аналитиков, это может свидетельствовать о завышенном курсе валюты.

ЦБ изменил порядок расчета официального курса евро к рублю

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