22 июня, 12:33Общество
Ливень и град обрушились на Москву
Порывы ветра могут достигать скорости 15–20 метров в секунду. В связи с этим горожан призвали быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении личным транспортом следует строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
В свою очередь, ГУП "Мосводосток заявил, что на улицы города вышли бригады и спецтехника учреждения. Специалисты мониторят состояние водосточной инфраструктуры и проверяют водоприемные колодцы, чтобы при необходимости обеспечить пропуск дождевой воды.
"Мероприятия направлены на недопущение образования временных скоплений воды на городских территориях. В случае необходимости на пониженных участках подготовлены и расставлены мощные откачивающие насосные установки", – указали в организации.
При этом ученые считают, что в ближайшие годы гроз и смерчей в столичном регионе может стать больше. Кроме того, в столице через 30 лет станет теплее примерно на 2 градуса, указывали специалисты.
"Утро": влажность воздуха в Москве составит 69% 22 июня