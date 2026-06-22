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22 июня, 12:33

Общество

Ливень и град обрушились на Москву

Видео: Москва 24

Ливень с грозой, градом и ветром обрушились на Москву. Непогода сохранится в отдельных районах столицы до 21:00 22 июня, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Порывы ветра могут достигать скорости 15–20 метров в секунду. В связи с этим горожан призвали быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении личным транспортом следует строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В свою очередь, ГУП "Мосводосток заявил, что на улицы города вышли бригады и спецтехника учреждения. Специалисты мониторят состояние водосточной инфраструктуры и проверяют водоприемные колодцы, чтобы при необходимости обеспечить пропуск дождевой воды.

"Мероприятия направлены на недопущение образования временных скоплений воды на городских территориях. В случае необходимости на пониженных участках подготовлены и расставлены мощные откачивающие насосные установки", – указали в организации.

Видео: Москва 24

В столице из-за грозы действует желтый уровень опасности. По прогнозам синоптиков, 22-го числа в городе может выпасть град диаметром до 2–3 сантиметров.

При этом ученые считают, что в ближайшие годы гроз и смерчей в столичном регионе может стать больше. Кроме того, в столице через 30 лет станет теплее примерно на 2 градуса, указывали специалисты.

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 69% 22 июня

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