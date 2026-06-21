Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Желтый уровень опасности объявлен в столичном регионе из-за грозы 22 июня, сообщил Гидрометцентр России.

Уточняется, что период предупреждения действует с 12:00 до 21:00 22-го числа. В Москве ожидается кратковременный дождь, местами сильный. В некоторых районах города будет гроза, усиление ветра при грозе с порывами до 15 метров в секунду.

Такое же предупреждение действует в Московской области.

Ранее инженер-технолог Сергей Уйманов в беседе с Москвой 24 рассказывал, что прятаться в низине и кататься на велосипеде может быть смертельно опасно в грозу.

По его словам, под любыми высокими деревьями, особенно одиночно стоящими на открытом пространстве, прятаться опасно. Они являются наиболее высокой точкой на местности, в которую с большей вероятностью будет "целиться" молния.

