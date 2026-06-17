Фото: Москва 24/Никита Симонов

Жара может вернуться в Москву не раньше июля. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на начальника отдела Гидрометцентра России Анатолия Цыганкова.

По его словам, ожидать жары в июне уже не приходится. Текущая неделя, с 15 по 21 июня, оказалась даже холоднее климатической нормы на 1–1,5 градуса. Такое похолодание связано с влиянием циклона, который находится над Балтикой и частично Ленинградской областью. Именно он гонит холодный арктический воздух на Москву.

"Тепло пытается пробиться лишь с юго-запада, со стороны Белоруссии, но делает это крайне медленно", – сказал Цыганков.

Вторая половина текущей недели, включая 18 и 19 июня, будет облачной с редкими прояснениями. В это время ожидаются кратковременные дожди и локальные грозы. По ночам в столичном регионе будет 12 градусов, а днем – до 21.

Ветер будет юго-западным, при грозе его скорость с порывами может достигать 15 метров в секунду. Аналогичная погода ожидается вплоть до 20-го числа. После этого столбики термометров начнут немного повышаться.

"Единственный день, когда погода даст передышку и приблизится к климатической норме, – это воскресенье (21 июня. – Прим. ред.). Именно тогда Москва может увидеть солнце и забыть о зонтах", – резюмировал синоптик.

Ранее специалисты рассказывали, что 17 июня может стать одним из самых холодных дней в Москве на этой неделе. При этом в столичном Дептрансе призвали водителей быть внимательными за рулем из-за дождя, который местами идет в городе.

Автомобилистам советовали перед поездкой проверить состояние дворников и уровень омывающей жидкости, а во время езды соблюдать скоростной режим и дистанцию.



17 июня станет самым холодным днем недели в Москве



