Столичных водителей призвали быть внимательными из-за дождя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Водителям стоит быть внимательными за рулем из-за дождя, который местами идет в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Автомобилистов призвали перед поездкой проверить состояние дворников и уровень омывающей жидкости, а во время поездки соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, не рекомендуется отвлекаться на телефон во время движения. Также не стоит парковаться вблизи шатких конструкций и деревьев.

"Будьте аккуратны. Снижайте скорость заранее вблизи пешеходных переходов – из-за дождя видимость ухудшается", – призвали в департаменте.

Ранее синоптики предупреждали, что среда, 17 июня, может стать одним из самых холодных дней в Москве на этой неделе. До четверга, 18 июня, ночью столбик термометра в столичном регионе будет опускаться до 10–12 градусов, а днем воздух будет прогреваться до 17–19 градусов.

Днем в пятницу, 19 июня, ожидаются небольшие дожди, а температура воздуха составит от 20 до 22 градусов. Днем в выходные, 20-го и 21-го числа, ожидается потепление до 21–26 градусов.

