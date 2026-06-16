Дожди продлятся в Москве до конца рабочей недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин​

Пасмурная и дождливая погода, при которой температура будет ниже нормы, продержится в столичном регионе до конца рабочей недели. Об этом сообщает RT со ссылкой на главного специалиста информагентства "Метеоновости" Татьяну Позднякову.

"Мы ждем, что до 17 июня включительно будет облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями. Грозовая деятельность в то же время маловероятна из-за температуры", – отметила синоптик.

Метеоролог также рассказала, что до 18 июня ночью столбик термометра будет опускаться до 10–12 градусов, а днем воздух будет прогреваться до 17–19 градусов. При этом порывы ветра могут составить от 12 до 14 метров в секунду.

Днем 19-го числа прогнозируются небольшие дожди. Температура воздуха составит от 20 до 22 градусов. Днем 20 и 21 июня в столичном регионе ожидается потепление до 21–26 градусов.

16 июня в Москве ожидается дождь, гроза и сильный ветер. В связи с неблагоприятными погодными условиями водителей попросили не отвлекаться на телефон во время движения. Их предупредили, что из-за непогоды тормозной путь увеличивается, а видимость снижается.

Кроме того, автомобилистов призвали держать дистанцию от впереди следующих машин, избегать резких маневров на дорогах, заранее снижать скорость у пешеходных переходов и быть внимательнее на подъемах и спусках, а также на мостах и эстакадах.

