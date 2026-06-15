Желтый уровень опасности из-за гроз продлен в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве до 21:00 17 июня из-за грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"В период с 14 по 17 июня в дневные часы местами в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, усиление ветра при грозе с порывами до 15 метров в секунду", – говорится в сообщении.

15 июня в столице прогнозируется облачная погода с прояснениями и дождем. В отдельных районах может пройти гроза. Днем температура воздуха в Москве составит от 21 до 23 градуса, по области – от 19 до 24 градусов.

Как рассказал синоптик Евгений Тишковец, изнуряющей жары в июне больше не будет, однако текущий месяц в столичном регионе может на 50–80% превысить норму осадков. Вторая половина июня ожидается как минимум в 2,5 раза более дождливой.