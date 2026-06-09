Основная масса "пуховых сугробов" в Москве сойдет к 25 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Основная масса тополиного пуха, которая успела собраться в "сугробы", при сохранении сухой и жаркой погоды в столице сойдет к 20–25 июня. Об этом в беседе с Агентством "Москва" заявил член центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов.

Эколог объяснил, что активная фаза пушения у видов и гибридов тополя в среднем длится от 10 до 14 дней. Однако из-за того, что в городе представлены несколько видов тополя, включая бальзамический, черный и гибридный, временные рамки растянуты. Общий период распространения пуха занимает 3–4 недели.

Если первый пух появился еще в конце мая, то его самая высокая концентрация приходится на первую декаду июня. При сохранении текущей погоды основная масса пуха должна сойти к 25 июня, но если во второй половине месяца пройдут затяжные ливни, то они прибьют пух раньше и резко.

"Но отдельные, самые поздние пушинки могут встречаться вплоть до первой декады июля", – добавил Усманов.

При этом уже существующие "сугробы" пуха без вмешательства человека могут задержаться очень надолго – вплоть до уборки с водой или первой серьезной грозы. Эколог пояснил, что пух крайне гидрофобен в сухом виде, но при намокании он мгновенно превращается в тонкий органический слой, который быстро перерабатывается микроорганизмами.

"Если стоит сушь, он будет лежать и перекатываться ветром по дворам неделями", – объяснил специалист.

Пик летучести пуха приходится на период с 13:00 по 17:00, когда в воздухе образуется "метель". Лишь к вечеру пух начинает оседать. Наиболее спокойная обстановка наблюдается по ночам и ранним утром, до высыхания росы. В это время можно успеть собрать пух до начала нового цикла его разноса, резюмировал эксперт.

"Сугробы" из тополиного пуха появились в столице из-за повышенной влажности почвы после снежной зимы, а также из-за сухой и ветреной погоды в момент цветения. При этом резкого увеличения числа "женских" особей тополей, которые и являются источниками пуха, за последний год не произошло.