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05 июня, 09:31

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Эколог Усманов связал появление "сугробов" из тополиного пуха в Москве со снежной зимой

Эколог связал появление "сугробов" из тополиного пуха в Москве со снежной зимой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Сугробы" из тополиного пуха появились в столице из-за повышенной влажности почвы после снежной зимы, а также из-за сухой и ветреной погоды в момент цветения, сообщил Агентству "Москва" член центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов.

"Прошлогоднее дождливое лето и обильные снегозапасы этой зимой создали колоссальный резерв почвенной влаги. Когда дерево получает много воды, оно запускает усиленный механизм размножения. Если бы в момент раскрытия коробочек пошли дожди, они бы прибили пух к земле. Но стоит сушь и ветер – и мы видим эти летние "сугробы", – пояснил специалист.

Усманов подчеркнул, что резкого увеличения числа "женских" особей тополей, которые и являются источниками пуха, за последний год не произошло. По его словам, это не климатическая катастрофа, а циклический природный процесс, который совпал с благоприятными для тополя условиями.

Еще один фактор – старение деревьев. Взрослые особи производят больше семян, а поскольку массово их высаживали в 1950–1960-х годах, сейчас они достигли пика репродуктивности, добавил специалист.

Эксперт также указал, что тополиный пух не несет серьезной угрозы для почвы и водоемов, так как быстро минерализуется. Основные риски связаны с другими аспектами: пух засоряет ливневую канализацию и водоемы. Он забивает решетки дождеприемников, что во время летних ливней может спровоцировать локальные подтопления. Если большие объемы пуха попадают в пруды-отстойники, то при разложении они временно снижают уровень кислорода в воде – это негативно для фауны, однако не критично.

При этом экологи выступают за плановую замену старых и аварийных тополей на непушащие виды и "мужские" особи, однако массовые вырубки, по мнению Усманова, недопустимы. Он напомнил, что тополя помогают московскому воздуху очищаться, поэтому эти деревья необходимы городу. Одно взрослое дерево за сезон способно поглотить до 30–50 килограммов пыли, сажи и газов, а по объему выделяемого кислорода тополь значительно превосходит липу или березу.

"Если мы сейчас массово уберем генеративные ("женские") особи, мы резко ухудшим качество воздуха в условиях растущего трафика, и эффект "пылевого мешка" перекроет дискомфорт от пуха", – отметил он.

Компенсировать экосистемные функции тополя сложно, но можно, если использовать сочетания растений, добавил специалист. В пример он привел липу мелколистную, клены остролистный и полевой, а также вяз шершавый.

Ранее ведущий инженер Мария Комбарова подчеркнула, что тополиный пух не является причиной аллергии. Он лишь переносит частицы, в которых могут быть споры плесневелых грибов, бактерии и другие губительные для здоровья человека вещества. Их оседание на слизистых оболочках дыхательных путей может привести к инфекции и воспалению.

В Москве выпало аномально много тополиного пуха

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