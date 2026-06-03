Эксперт Комбарова: аллергии на тополиный пух не бывает

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Тополиный пух не становится причиной аллергии. Однако его распространение совпадет с временем цветения многих растений, на которые у людей есть аллергическая реакция. Об этом заявила ведущий инженер, ученый секретарь кафедры "Охрана окружающей среды" Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Мария Комбарова в беседе с ТАСС.

По ее словам, семена тополя и целлюлозные волоконца не вызывают у человека аллергическую реакцию.

"Дело в том, что тополь "пушит" одновременно с цветением множества других растений, например одуванчиками, злаковыми, амброзией. Их пыльца осаждается на пористых нитях пуха. Именно они и являются причиной аллергии примерно у 30% людей", – сказала специалист.

Она добавила, что пух переносит частицы, в которых могут быть споры плесневелых грибов, бактерии и другие губительные для здоровья человека вещества. Эти элементы в случае оседания на слизистых оболочках дыхательных путей приводят чаще всего к инфекции и воспалению. Как следствие – может начаться кашель или чихание.

В первую очередь от этого страдают люди с хроническими заболеваниями легких. Кроме того, все это влияет на сердечно-сосудистую и иммунную системы.

Также пух раздражает кожу и слизистые глаз. Если человек постоянно будет расчесывать эти места грязными руками и заносить туда стафилококк, все может закончиться конъюнктивитом и гнойными воспалениями, заключила Комбарова.

Ранее аллерголог-иммунолог Наталья Морозова посоветовала защищаться от тополиного пуха темными очками. По ее словам, по возможности аллергикам в этот период лучше уехать в другую климатическую зону. Если человек не может этого себе позволить, то ему следует реже выходить на улицу и иметь дома очистители воздуха.