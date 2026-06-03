Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июня, 18:02

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Комбарова: аллергии на тополиный пух не бывает

Эксперт опровергла возможность аллергии на тополиный пух

Фото: 123RF.com/btwcapture

Тополиный пух не становится причиной аллергии. Однако его распространение совпадет с временем цветения многих растений, на которые у людей есть аллергическая реакция. Об этом заявила ведущий инженер, ученый секретарь кафедры "Охрана окружающей среды" Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Мария Комбарова в беседе с ТАСС.

По ее словам, семена тополя и целлюлозные волоконца не вызывают у человека аллергическую реакцию.

"Дело в том, что тополь "пушит" одновременно с цветением множества других растений, например одуванчиками, злаковыми, амброзией. Их пыльца осаждается на пористых нитях пуха. Именно они и являются причиной аллергии примерно у 30% людей", – сказала специалист.

Она добавила, что пух переносит частицы, в которых могут быть споры плесневелых грибов, бактерии и другие губительные для здоровья человека вещества. Эти элементы в случае оседания на слизистых оболочках дыхательных путей приводят чаще всего к инфекции и воспалению. Как следствие – может начаться кашель или чихание.

В первую очередь от этого страдают люди с хроническими заболеваниями легких. Кроме того, все это влияет на сердечно-сосудистую и иммунную системы.

Также пух раздражает кожу и слизистые глаз. Если человек постоянно будет расчесывать эти места грязными руками и заносить туда стафилококк, все может закончиться конъюнктивитом и гнойными воспалениями, заключила Комбарова.

Ранее аллерголог-иммунолог Наталья Морозова посоветовала защищаться от тополиного пуха темными очками. По ее словам, по возможности аллергикам в этот период лучше уехать в другую климатическую зону. Если человек не может этого себе позволить, то ему следует реже выходить на улицу и иметь дома очистители воздуха.

Читайте также


общество

Главное

Почему важно оставлять ребенка с родственниками при потере родителей?

Эксперты уверены: важно, когда у ребенка закрывается потребность принадлежать роду

Читать
закрыть

Что нужно знать об открытии бизнеса в России в 2026 году?

Сегодня на первый план выходит не столько идея, сколько умение считать

Читать
закрыть

Нужно ли штрафовать за фразу "разведенка с прицепом"?

В Госдуме уверены: такие высказывания в адрес женщин недопустимы и некорректны

Читать
закрыть

Когда подешевеет ипотека в России?

Ставки по ипотеке опустятся к концу третьего квартала 2026 года

Для достижения показателя в 10–11% ключевая ставка должна быть порядка 7–8%

Читать
закрыть

Чем полезна езда на велосипеде?

Велосипед позволяет не давать большую нагрузку на суставы

Это прекрасный вариант вовлечь мозг в активную работу

Читать
закрыть

Нужно ли ужесточить контроль над производством кино в РФ?

Эксперты призывают ввести контроль для фильмов, снимающихся на государственные деньги

В случае провала продюсеры должны нести персональную ответственность

Читать
закрыть

Что можно собрать в лесах Подмосковья летом 2026 года?

Сезон сбора шампиньонов, опят и белых грибов начался

Среди ягод первой традиционно является лесная земляника

Читать
закрыть

Зачем россиянам ехать на Филиппины?

Главная достопримечательность Филиппин – остров Боракай с Белым пляжем

Остров Бохол знаменит шоколадными холмами – геологическими структурами конической формы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика