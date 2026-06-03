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03 июня, 16:22

Общество

Минздрав Подмосковья порекомендовал защищаться от тополиного пуха темными очками

Фото: Москва 24

Одним из наиболее эффективных способов защиты от тополиного пуха является ношение темных очков. Об этом рассказала врач – аллерголог-иммунолог КДЦ МОНИКИ Наталья Морозова, слова которой приводит пресс-служба Минздрава Подмосковья.

При этом лучше всего ограничить контакт с аллергеном поможет поездка в другую климатическую зону, поскольку тяжесть и течение поллиноза зависят от концентрации пыльцы в воздухе.

При невозможности уехать врач советует использовать очистители воздуха и уменьшить время пребывания на улице. Особенно это касается сухих и солнечных дней, так как в такую погоду примерно с 05:00 до 11:00 концентрация пыльцы в воздухе максимальна, и ветер может заносить ее даже в закрытые помещения через окна и вентиляцию.

В целом во время цветения растений, по словам Морозовой, не рекомендуется часто проветривать помещения, открывать окна в автомобиле, выезжать за город или на природу, а также использовать фитопрепараты и косметику на растительной основе.

При этом эксперт обратила внимание на то, что тополиный пух сам по себе не вызывает аллергии, но он переносит пыльцу злаковых и луговых трав, цветение которых совпадает с его появлением.

Врач объяснила, что целлюлоза в составе пуха не содержит белков, вызывающих аллергию. Тем не менее люди часто связывают свои симптомы именно с ним, поскольку его появление совпадает с обострением поллиноза, вызванного цветением трав.

Однако волокна пуха могут механически раздражать слизистые глаз и носа, вызывая чихание, покашливание и ощущение инородного тела. В таких случаях эксперт советует промыть глаза и нос водой.

Ранее в России разработали новую рекомбинантную вакцину "Аллергарда", которая позволит сократить курс вакцинации с 30 инъекций до 3–5 при наличии аллергии на пыльцу березы. Препарат эффективен и безопасен благодаря избирательному воздействию на В-клеточный иммунитет, предотвращая перекрестные аллергические реакции.

Сезон активного цветения березы и злаковых трав начался в Москве

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