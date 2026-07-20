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20 июля, 11:08

Происшествия

Отец погибшего на Эльбрусе 11-летнего мальчика может стать фигурантом уголовного дела

Фото: МАХ/"МЧС Кабардино-Балкарии"

Отец 11-летнего мальчика, погибшего при восхождении на Эльбрус, с почти стопроцентной вероятностью будет привлечен к уголовной ответственности. Об этом в беседе с изданием "Абзац" рассказал адвокат Геннадий Кузьмин.

По его словам, мужчине грозит обвинение по статье об оставлении в опасности – ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетнего сына полностью лежала на отце. Тот факт, что он был предупрежден об опасности маршрута, но согласился продолжать движение, свидетельствует о наличии вины.

"Он (отец. – Прим. ред.) не просто недооценил собственную подготовку, но и взял на себя ту ответственность, которую не мог взять", – пояснил Кузьмин.

Адвокат добавил, что состояние здоровья самого отца, полученные им травмы суд учтет, но на сам факт привлечения к ответственности это не повлияет.

Кроме того, уголовное дело может грозить и должностным лицам, которые разрешили мужчине выйти на опасный маршрут вместе с ребенком. Если их причастность подтвердится, им предъявят обвинения по статье о халатности, уточнил эксперт.

Об инциденте стало известно 19 июля: два альпиниста сорвались с высоты около 4200–4600 метров. Один из них погиб, второй получил травмы. Позже стало известно, что это 40-летний отец и его 11-летний сын.

Спасателям удалось эвакуировать их с Эльбруса утром 20 июля. Пострадавшего мужчину и тело ребенка доставили в поселок Терскол.

По факту произошедшего следователи организовали доследственную проверку. Прокуратура также контролирует установление обстоятельств ЧП.

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