Фото: kremlin.ru

Трасса Р-280 "Новороссия", снабжающая Крым, взята под полный контроль России. Об этом губернатор Запорожской области Евгений Балицкий доложил Владимиру Путину на встрече в Кремле.

В ходе своего выступления глава региона также рассказал о ситуации в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре. По его словам, обстановку удается держать под контролем, однако она продолжает оставаться сложной. В частности, Вооруженные силы Украины (ВСУ), не имея успехов на фронте, стремятся наносить удары по гражданской инфраструктуре города.

"Может быть, скажу непарламентским языком, кошмарит мирное население: выбивает инфраструктуру, бьет по аптекам, бьет по населенным пунктам, связанных с жизнедеятельностью и обеспечением", – пояснил Балицкий, заверив, что российские военные принимают все меры для решения этой задачи.

В дополнение к последнему политик обратил внимание на снижение эффективности украинских беспилотников в Запорожской области. Результата, по его словам, удалось добиться благодаря совершенствованию средств защиты от воздушных атак.

Трасса "Новороссия" периодически подвергается атакам украинских дронов. В эпицентре одной из них ранее оказались российский телеведущий Владимир Соловьев и его съемочная группа. Во время записи интервью визуально удалось обнаружить беспилотник противника, который барражировал над дорогой в поисках цели.

Российские военные, наблюдавшие за обстановкой, поразили ударный дрон при помощи FPV-перехватчика, который находился в этом районе в режиме патрулирования. В результате вражеский аппарат удалось сбить за мгновения до того, как мог бы атаковать гражданский грузовик.

