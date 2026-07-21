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21 июля, 11:54

Общество

В московской больнице № 15 прошел концерт в рамках концепции исцеляющей среды

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

С начала лета 2026 года культурные мероприятия в московских больницах посетили свыше тысячи человек. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр напомнила, что столица одной из первых начала системно внедрять принципы исцеляющей среды в городскую медицину. За последние годы в больницах появились комфортные зоны ожидания, благоустроенные территории, современная навигация и новые дизайнерские решения. Теперь эту среду наполняют культурной жизнью.

"Концерты и спектакли приходят в больницы, чтобы оказать пациентам эмоциональную поддержку и помочь им легче адаптироваться к лечению", – указала Ракова.

Проект охватил как детские, так и взрослые стационары разных профилей: Московский многопрофильный клинический центр "Коммунарка", Морозовскую детскую больницу, больницу имени Юдина, клинический научный центр имени Логинова и другие.

"Уверена, что такая забота о человеке – неотъемлемая часть современной медицины, где лечение идет рука об руку с созданием атмосферы, способствующей восстановлению", – подчеркнула заммэра.

Программу для пациентов и медицинских работников формирует департамент культуры Москвы. Например, 16 июня симфонический оркестр "Русская филармония" дал концерт в ММКЦ "Коммунарка", а театр "Ленком Марка Захарова" выступил в городской клинической больнице имени Давыдовского.

В свою очередь, 20 июля в городской клинической больнице № 15 имени Филатова состоялся концерт "Хора Турецкого". Артисты подготовили специальную программу, в которую вошли известные композиции: "У русских все через край", "Жаворонок", "Звезда по имени Солнце", "Люди в белых халатах", "С чего начинается Родина", "Мы желаем счастья вам", "Дорогой длинною", "Казаки в Берлине", "Темная ночь", "На заре", "Я люблю жизнь", "Белла Чао", "Там, где клен шумит", "Мечта сбывается", "Соловей" и "Все хорошо, прекрасная маркиза".

Ранее Сергей Собянин рассказал о создании в мегаполисе нового каркаса стационарной медпомощи. В рамках проекта специалисты строят новые, а также полностью обновляют существующие больничные корпуса в соответствии с современными стандартами.

Например, в Городской клинической больнице имени Буянова сейчас выполняется комплекс работ по обновлению главного лечебного корпуса – 12-этажного здания на Бакинской улице в Царицыне. В рамках обновления там смонтируют вентилируемый фасад, заменят окна и отремонтируют кровлю.

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