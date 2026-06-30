Собянин рассказал о создании в Москве нового каркаса стационарной медпомощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве создают новый каркас стационарной медпомощи. В столице строят новые, а также полностью обновляют существующие больничные корпуса в соответствии с современными стандартами. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге.

"Реализация этой программы идет полным ходом. С 2020 года мы привели в порядок более 80 стационарных корпусов, сейчас работы идут на 15 объектах", – отметил он.

Преобразования затрагивают не только сами здания, но и прилегающие территории. Там, где это возможно, их превращают в удобные общественные пространства для пациентов и медперсонала. С 2020 года благоустроены территории примерно 20 московских стационаров.

В частности, в Городской клинической больнице имени Буянова выполняется комплекс работ по обновлению главного лечебного корпуса – 12-этажного здания на Бакинской улице в Царицыне.

В рамках обновления там смонтируют вентилируемый фасад, заменят окна и отремонтируют кровлю. Это позволит объединить главный корпус в единый архитектурный ансамбль с недавно открытым флагманским центром.

"Большие изменения ждут первый этаж. Здесь обустроят несколько дополнительных входов, что позволит разделить потоки пациентов. А старый вестибюль у главного входа преобразится в светлый холл с комфортной зоной ожидания, аптекой, магазином и уютным кафе с панорамными окнами", – рассказал Собянин.

На этом же этаже откроются межокружные отделения для лечения рассеянного склероза и пароксизмальных состояний, дневной стационар и ряд профильных кабинетов.

На втором этаже современный облик и оборудование получат отделения реанимации и интенсивной терапии, а также административные кабинеты.

В МКНЦ имени Логинова на шоссе Энтузиастов – одном из пяти якорных онкологических стационаров столицы – реконструируют сразу три корпуса. Два лечебных и лабораторный корпуса планируют привести в порядок до 2027 года.

В результате изменится организация лечебного пространства. Будет реализована концепция "бесшовной" логистики – маршрут пациента от консультации до лечения сделают максимально коротким и понятным.

Интерьеры выполнят в светлых тонах с применением натуральных материалов. Такая обстановка призвана создать психологически комфортную атмосферу как для пациентов, так и для врачей.

Проект благоустройства территории Больницы имени С. И. Спасокукоцкого на севере столицы, в свою очередь, включает сквер с фонтаном, тропу здоровья и специальные спортивные тренажеры для реабилитации. Также предусмотрены зоны для отдыха со скамейками и перголами.

На территории Больницы имени В. М. Буянова создадут сухой ручей с влаголюбивыми растениями, а вдоль пешеходных дорожек обустроят комфортные места для отдыха.

"Москва создает не только мощный медицинский каркас стационарной помощи, но и полноценную исцеляющую среду, где забота о человеке продумана до мельчайших деталей. От высокотехнологичных операционных и умной цифровой логистики до уютных домашних интерьеров и озелененных пространств", – заключил Собянин.

Ранее мэр сообщил, что в столице началось строительство первого и второго этажей нового комплекса НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Комплекс возводят с применением передовых технологий. При этом действующий стационар продолжает принимать пациентов.