Сергей Собянин рассказал о строительстве нового комплекса НИИ Склифосовского

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столице началось строительство первого и второго этажей нового комплекса НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

"Он станет одним из самых современных медицинских объектов в России и даст новый импульс для развития столичного здравоохранения, расширив возможности науки и практической медицины", – отметил градоначальник.

Комплекс возводят с применением передовых технологий, что позволяет выполнять множество разноплановых работ параллельно и тем самым сокращать сроки строительства. При этом действующий стационар продолжает принимать пациентов, подчеркнул мэр Москвы.

В процессе задействованы, в частности, оборудование для мониторинга уровня шума и запыленности воздуха, а также система контроля и управления доступом на площадку. Дополнительно установлен дистанционно управляемый башенный кран – он помогает повысить производительность и безопасность работ.

"Сейчас на разных участках объекта завершается разработка грунта, ведется бетонирование фундаментной плиты, подземных этажей, конструкций первого и второго этажей", – добавил Собянин.

Здание будет состоять из пяти взаимосвязанных блоков‑башен высотой от 6 до 10 этажей, где разместятся подразделения различного профиля. Все корпуса объединит центральный вестибюль.

Фасад выполнят из витражных конструкций в форме "сот" и ромбов – благодаря этому его оттенки будут меняться в разное время суток. Еще одной архитектурной особенностью комплекса станет инсталляция в виде пульсирующего сердца – ее будет хорошо видно с Садового кольца. Завершить все работы планируют в 2028 году.

"Москва продолжает реализацию масштабных градостроительных проектов в сфере здравоохранения. Это соответствует целям и инициативам национального проекта "Инфраструктура для жизни", – заключил мэр столицы.

Ранее сообщалось, что в восьми округах Москвы построят 10 новых медицинских учреждений. По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, объекты общей площадью более 178 тысяч квадратных метров будут возведены за счет средств городского бюджета.