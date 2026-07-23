Суд арестовал на 10 суток мужчину, поднявшего подол юбки девушке в московском метро

Фото: МАХ/"Суды общей юрисдикции города Москвы"

Тверской районный суд Москвы арестовал на 10 суток мужчину, который поднял юбку девушке на станции метро "Тверская". Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Случай произошел еще 10 июня. Отмечается, что Иван Титов "приподнял подол юбки впереди стоявшей девушки, после чего побежал по эскалатору вверх".

Действия мужчины расценили как мелкое хулиганство. Суд признал его виновным и приговорил к административному аресту.

Ранее в Москве задержали мужчину, которой угрожал пистолетом пассажирам метро. Конфликт произошел после того, как ему показалось, что женщина задела его ногой.