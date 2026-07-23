Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/bortich

Актриса Саша Бортич показала, как дрессирует своего шестилетнего сына Александра. Шуточный ролик она опубликовала в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

На видео ребенок выполняет команды для собак. Под роликом артистка с юмором написала "Звоните в опеку", предположив возможную реакцию пользователей социальной сети.

Бортич воспитывает сына от бизнесмена Евгения Савельева. В мае 2023 года она объявила в соцсетях о разводе с отцом ребенка. При этом актриса подчеркнула, что они сохранили дружеские отношения и продолжают растить мальчика вместе.

В июле 2025-го знаменитость раскрыла, что состоит в отношениях с актером сериала "Трудные подростки" Давидом Сократяном. Девушка опубликовала совместные фотографии. На снимках пара изображена во время поцелуя и объятий.