В Красноярском крае десятилетнего ребенка убило током, когда он мыл квадроцикл

Фото: МАХ/"ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ"

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели 10-летнего мальчика в результате удара электрическим током. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Трагедия произошла вечером 19 июля 2026 года во дворе дома на улице Полевой в деревне Минино. Ребенок мыл квадроцикл с помощью автоматической мойки, которая была подключена к сети через самодельный удлинитель.

В этот момент начался дождь. Когда мальчик попытался отключить оборудование и вытащить вилку из удлинителя, его ударило током.

Прибывшие на место сотрудники скорой помощи провели реанимационные мероприятия, однако спасти ребенка не удалось – он скончался на месте.

По данным ведомства, семья погибшего на профилактическом учете не состояла. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Следственный комитет призвал граждан строго соблюдать правила безопасности при использовании электроприборов на открытом воздухе, особенно в условиях повышенной влажности, и не применять самодельные электрические устройства – они представляют серьезную угрозу жизни и здоровью.

Ранее от удара током погиб 10-летний ребенок в Новосибирске. Мальчик во время прогулки дотронулся до водосточной трубы, которая находилась под электрическим напряжением. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.