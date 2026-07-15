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В Новосибирске 10-летний ребенок погиб от удара током. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел 13 июля на улице Станичной в Дзержинском районе. По данным ведомства, мальчик во время прогулки дотронулся до водосточной трубы, которая находилась под электрическим напряжением. В результате ребенок получил травмы, от которых впоследствии скончался на месте происшествия.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства ЧП.

Ранее двое мужчин умерли от удара током в Татарстане. Инцидент произошел во время проведения работ на территории кафе в Спасском районе. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

