США ввели санкции против двух россиян под предлогом борьбы с терроризмом

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Минфин США объявил о введении санкций в отношении двух граждан РФ и одной компании из России. Данное решение было принято под предлогом борьбы с терроризмом, говорится на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) ведомства.

Рестрикции, в частности, коснулись Марии Селиной, Вадима Дружбина и компании Avratek.

Также ограничительные меры коснулись гражданина Ирана и гражданки Италии. Кроме того, под них подпали две компании, которые базируются в Нигерии и Иране.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты могут ввести санкции против Сбербанка, Газпромбанка, ВТБ и Банка России. Цель инициативы – блокировать для этих кредитных организаций любой доступ к американской финансовой системе.