В России изменят порядок организации медосвидетельствования водителей

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С 1 марта 2027 года в России вступит в силу новый порядок медицинского освидетельствования водителей. Данные обследований начнут автоматически передаваться в ГИБДД, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий на круглом столе в Совете Федерации.

"Мы формируем бесшовную информационную среду с ГИБДД, вся информация о результатах медицинского освидетельствования будет бесшовно попадать в систему министерства внутренних дел, в ГИБДД, эта норма будет действовать с марта будущего года, уже будет являться обязательной", – приводит слова Плутницкого РИА Новости.

Если при обращении к врачу у водителя выявят заболевание из утвержденного перечня противопоказаний, эти данные попадут в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), а оттуда – в МВД.

Замминистра также отметил, что в новом проекте дополнительно нормативно закрепят требования к медработникам при определении ограничений к управлению автомобилем.

"Мы сделаем дополнительное усиление для того, чтобы исключить возможность упущения", – пояснил Плутницкий.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который сокращает число составляемых документов во время задержания пьяных водителей. Теперь сведения могут внести как в отдельный протокол, так и в акт медосвидетельствования, постановление по делу или иные процессуальные документы. При этом новые правила распространяются и на процедуру задержания автомобиля.