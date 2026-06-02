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02 июня, 10:16

Политика

В РФ проработают вопрос о назначении реабилитации нетрезвым водителям

Фото: 123RF.соm/milkos

До 2027 года МВД России, а также Минздрав и Минюст проработают вопрос о назначении реабилитации нетрезвым водителям, указано в правительственном плане, с которым ознакомилось РИА Новости.

Водителей, которых будут привлекать к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, обяжут проходить диагностику, профилактические мероприятия, лечение или медицинскую реабилитацию. Данную работу будут проводить в рамках правительственного плана реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения.

Помимо этого, также до 2027 года, Минздрав и МВД должны подготовить приказ, который внесет изменения в порядок медосвидетельствования на состояние опьянения. В документе необходимо учесть его проведение в ситуациях, когда из-за состояния человека невозможно провести медосвидетельствование в полном объеме.

Кроме того, в правительстве прорабатывают расширение списка ситуаций, при которых водители смогут оформлять ДТП без пострадавших в упрощенном виде, не вызывая на месте правоохранителей.

Ответственными за реализацию задачи назначены МВД, Банк России, Минфин и Минэкономразвития при участии профессионального объединения страховщиков.

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