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16 июля, 17:14

Транспорт

Восточный вестибюль станции "Печатники" временно закроют с 18 июля

Фото: depositphotos/aleoks

Восточный вестибюль станции "Печатники", который ведет к выходам № 3–7 Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена, будет временно закрыт. Об этом предупредила пресс-служба Дептранса.

На время закрытия пассажиры смогут воспользоваться выходом № 2. Ограничение связано с ремонтными работами, которые проводят для строительства удобной пересадки на одноименную станцию МЦД-2.

MAX/"Дептранс. Оперативно"

В Дептрансе попросили пассажиров заранее планировать маршруты и принесли извинения за временные неудобства.

В настоящее время измененный режим работы продолжает действовать на станции "Парк культуры" Кольцевой линии. В будние дни с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 она открыта только на выход.

Также ограничена возможность входа и пересадки с Сокольнической линии на Кольцевую, но пересадка в обратном направлении остается доступной. Изменения связаны с ремонтом эскалаторов, который проводится в рамках планового обслуживания инфраструктуры Московского метрополитена.

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