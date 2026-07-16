ЦППК подарит пассажирам карты "Тройка" с юбилейным дизайном

Фото: пресс-служба ЦППК

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) 16 июля дарит пассажирам карты "Тройка" лимитированной серии. Особый дизайн посвящен 20-летию перевозчика, сообщили в пресс-службе компании.

На лицевой стороне карты изображена "Иволга 4.0" на мосту на фоне заката, а в верхнем левом углу размещен юбилейный логотип. Карта является беззалоговой и не подлежит возврату.

Получить ее можно бесплатно. Для этого достаточно пополнить проездной документ или оформить билет либо абонемент в кассах ЦППК на 9 станциях Московских центральных диаметров (МЦД): Площадь трех вокзалов, Лобня, Одинцово, Нахабино, Подольск, Выхино, Ипподром, Апрелевка и Железнодорожная. Также на шести вокзалах: Белорусском, Курском, Казанском, Киевском, Ярославском и Павелецком.

"В год празднования 20-летия ЦППК мы хотим сказать спасибо нашим пассажирам за доверие", – поделилась начальник департамента по связям с общественностью ЦППК Софья Фоменко.

Картой можно оплачивать проезд на всех видах городского транспорта Москвы, а также на Ярославском и Павелецком направлениях железной дороги.

Ранее в столице выпустили тематическую карту "Тройка", посвященную творчеству Сергея Есенина. В оформлении использована иллюстрация "Московский гуляка", которая отсылает к Москве начала XX века – периоду расцвета творчества поэта.