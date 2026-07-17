Мирная жительница пострадала из-за взрыва снаряда в Курской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Льговском районе Курской области 77-летняя местная жительница получила тяжелые ранения из-за взрыва боеприпаса. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По информации губернатора, женщина обнаружила снаряд в поле и подняла его, после чего устройство сдетонировало прямо у нее в руках. В результате происшествия пострадавшая лишилась пальцев на левой руке и получила множественные рваные раны.

Медики оказали ей первую помощь на месте, после чего экстренно транспортировали в Курск для дальнейшего лечения.

Ранее женщина погибла в результате удара украинского БПЛА по Курской области. Целью атаки стало административное здание в поселке Хомутовка.