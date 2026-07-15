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15 июля, 11:10

Происшествия

Два человека погибли при атаках ВСУ на 10 муниципалитетов ЛНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Два человека погибли при атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 10 муниципалитетов ЛНР. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава республики Леонид Пасечник.

Украинские военные атаковали 10 муниципалитетов ЛНР 15 июля. В частности, в Кременной дрон ударил вблизи частного дома. В тот момент на улице был 50-летний мужчина, который погиб от полученных травм.

В Старобельске противник нанес удар по Базарной площади, где находится центральный рынок и автовокзал. В результате этой атаки погибла женщина. Кроме того, ранения от ударов БПЛА в Новоайдарском, Троицком и Сватовском округах получили три человека.

В Лисичанске украинский беспилотник атаковал машину, из-за чего травмы получила женщина. В свою очередь, в Белокуракинском и Старобельском муниципальных округах никто не пострадал при ударе по автомобилям. В Свердловском округе были атакованы грузовики фермерского хозяйства и строительного предприятия.

Помимо этого, вражеский дрон прилетел в крышу магазина, который находится в Артемовском районе Луганска. В Станично-Луганском муниципальном округе ВСУ нанесли удар по территории строительного предприятия, в результате чего оказались повреждены гражданские грузовики.

Ранее мужчина 1997 года рождения получил ранения при падении обломков БПЛА в пригороде Воронежа. Он был госпитализирован. Также повреждения выявлены в трех частных домах: в одном обломок повредил стену, в другом пострадали кровля и забор, а в третьем – только кровля. В одном из нежилых зданий выбиты стекла.

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