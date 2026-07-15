ДТП произошло на Брестском шоссе в Москве

Фото: телеграм-канал "Новая Москва.ТиНАО"

На Брестском шоссе в ТиНАО произошло ДТП. Об этом сообщает в МАХ столичный Дептранс.

На место прибыли оперативные службы города. Движение в обоих направлениях затруднено на участке протяженностью 1,5 километра. Водителям порекомендовали заранее учитывать ограничения и планировать маршрут.

Ранее на юге Москвы на пересечении Кантемировской улицы и Пролетарского проспекта столкнулись три автомобиля, включая такси. Одна из машин перевернулась и упала на другую. На место вскоре прибыли полиция и скорая помощь.

Похожее ДТП с участием трех машин также произошло и на внешней стороне Садового кольца в районе поворота на 2-й Смоленский переулок.