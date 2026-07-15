Объявлена программа фестиваля искусств "Вдохновение" на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

На ВДНХ с 23 по 26 июля проведут IX Международный фестиваль искусств "Вдохновение". Горожан и туристов ждут уличные шоу и спектакли, концерты классической музыки, хореографические постановки, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Свои программы представят творческие коллективы из Москвы и Санкт-Петербурга, а еще из таких стран, как Китай, Индия и Чили", – рассказала Сергунина.

Фестиваль станет частью проекта "Лето в Москве". Основную площадку разместят у павильона № 1 "Центральный". Там можно будет послушать песни Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы и Юрия Визбора из советских кинофильмов, посмотреть танцевальные номера индийских и китайских артистов.

Здесь же подготовят литературно-музыкальную программу к 95-летию со дня рождения композитора Микаэла Таривердиева. Со сцены прозвучат его произведения, а также стихи Марины Цветаевой и Андрея Вознесенского.

Кроме того, запланированы концерт "Нейромузыка" с участием струнного оркестра, выступление группы "Мандрагора" с Юлией Пересильд, спектакль "Место встречи – ВДНХ", знакомящий с историями посетителей выставки из разных регионов России и других государств.

В Доме культуры ВДНХ предложат побывать на перформансе по мотивам пьес Максима Горького и Антона Чехова и посмотреть кукольную постановку коллектива из Чили.

В течение фестиваля желающие смогут присоединиться к уличному шоу-променаду "Океан" на территории комплекса. В нем будут использоваться фигуры рыб и прочих морских обитателей, среди которых 11-метровый кит.

Все мероприятия бесплатные. Расписание опубликовано на сайте ВДНХ.

Еще один фестиваль – "День шахмат" – на Выставке достижений народного хозяйства пройдет 19 июля. Мероприятия пройдут внутри и возле строения № 574, а также в большом конном манеже Центра национальных конных традиций.

На улице в этот день появятся гигантские шахматы, фотозона, выставка шахматных картин. Гостей будут встречать аниматоры, также с детьми проведут конкурс рисунка и обучат правилам игры. Кроме того, мастер спорта по шахматам Сергей Абрамов расскажет горожанам об авторских обучающих программах.