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14 июля, 07:33

Общество

Фестиваль "День шахмат" пройдет 19 июля на ВДНХ в рамках "Лета в Москве"

Фото: пресс-служба ВДНХ

Фестиваль "День шахмат" состоится в рамках проекта "Лето в Москве" на ВДНХ. Мероприятия пройдут 19 июля внутри и возле строения № 574, а также в большом конном манеже Центра национальных конных традиций, передает портал мэра и правительства столицы.

На улице в этот день появятся гигантские шахматы, фотозона, выставка шахматных картин. Гостей будут встречать аниматоры, также с детьми проведут конкурс рисунка и обучат правилам игры. При этом мастер спорта по шахматам Сергей Абрамов расскажет горожанам об авторских обучающих программах.

Внутри строения № 574 гроссмейстер Георгий Кастаньеда проведет лекции и мастер-классы. Здесь же пройдут соревнования профессиональных шахматистов.

Также в 17:00 в конном манеже ожидается театрализованное представление, в ходе которого профессиональные шахматисты разыграют партию на поле размером 25 на 25 метров. Роли фигур исполнит конная кавалерия в исторической амуниции.

Вход для всех гостей и участников бесплатный, но на ряд мероприятий может потребоваться предварительная регистрация.

Ранее проект "Досуг в парках" пригласил жителей и гостей столицы присоединиться к музыкальным и актерским занятиям. В парке "Фили" посетителей ждет кружок "Гитара по-простому", где участники пройдут полный курс обучения игры на этом инструменте. Занятия включают изучение нотной грамоты, ритмики, основных аккордов и приемов звукоизвлечения.

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Сюжет: Лето в Москве
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